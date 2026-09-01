Stop McTominay, Perillo: “Napoli cortissimo a centrocampo, problemi serissimi per Allegri”

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Antonello Perillo analizza le difficoltà del Napoli a centrocampo dopo lo stop di Scott McTominay: rosa numericamente corta e poche alternative per Allegri.

Il giornalista Rai Antonello Perillo, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, ha analizzato la situazione in casa Napoli dopo lo stop forzato di Scott McTominay, che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento di ablazione PFA per correggere una lieve aritmia benigna. Perillo ha evidenziato soprattutto la carenza di alternative a centrocampo, un problema che, a suo giudizio, era già emerso dall'inizio del mercato.

Le alternative a centrocampo

“Da inizio mercato evidenziavo che nel Napoli a centrocampo la coperta era cortissima per semplici calcoli numerici. Invece sono arrivati solo l'ottimo Favasuli come vice Di Lorenzo e l'oggetto misterioso (per continui infortuni) Badiashile in difesa. Ora, con lo stop di McTominay, saranno problemi serissimi per Allegri. In panchina c'è solo Gilmour, centrocampista centrale, come vice Anguissa, vice Lobotka e vice De Bruyne! A meno che non si voglia sperimentare Vergara come mezzala di lotta e di governo. Ci vorrebbe almeno un Cajuste o un Folorunsho, ma sono stati liquidati… Manna starà provando a prendere un Under entro il gong di chiusura del mercato?”.