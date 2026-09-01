“Prima pietra per il centro sportivo”, il tweet di ADL compie un anno e torna virale sui social

vedi letture

Un anno fa Aurelio De Laurentiis annunciava sui social la “prima pietra” del nuovo centro sportivo. Ad oggi, però, il progetto non è partito.

Era il primo settembre 2025 quando Aurelio De Laurentiis annunciava sui social quello che sembrava essere l’avvio del progetto per il nuovo centro sportivo del Napoli. Il presidente azzurro aveva pubblicato la foto di una pietra con la scritta “la prima pietra”, accompagnandola con un messaggio che sembrava segnare l’inizio concreto dell’operazione: “Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno”.

Napoli, un anno dopo torna virale il tweet di ADL sul nuovo centro sportivo

A distanza di un anno, però, il nuovo centro sportivo non è ancora diventato realtà e il progetto non ha registrato gli sviluppi che quell’annuncio sembrava prefigurare. Proprio per questo, nel giorno dell’anniversario, il vecchio post di De Laurentiis è tornato a circolare sui social, diventando nuovamente virale. Gli utenti stanno rilanciando il messaggio pubblicato dodici mesi fa, ricordando quella promessa e sottolineando come, a un anno di distanza, non sia ancora arrivata la svolta attesa.