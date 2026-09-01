Video Venezia, Mazzocchi: “Ci sono posti che non ti lasciano mai. Pako è tornato!”

vedi letture

Pasquale Mazzocchi saluta il Napoli e torna al Venezia, club in cui aveva già militato. Si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto condizionato

Il ritorno è ormai realtà: Pasquale Mazzocchi torna a vestire la maglia del Venezia, il club in cui aveva già giocato dal 2020 al 2022. L’esterno classe 1994 lascia così il Napoli dopo due stagioni e mezzo e si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto condizionato, che scatterà al verificarsi di determinate condizioni. Con la squadra azzurra ha conquistato uno Scudetto e una Supercoppa italiana.

Il messaggio di Mazzocchi

Il nuovo giocatore del Venezia ha affidato ai canali social del club lagunare le sue prime parole dopo il ritorno: “Ci sono posti che lasci e posti che non ti lasciano mai. Ho già corso per queste strade e già lottato per questi colori. Oggi torno qui con la stessa fame e voglia di combattere. Venezia, Pako è tornato! Forza Unione”.