McTominay, messaggio social: “Napoli, ci vediamo presto! Non ci metterò molto tempo”

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Scott McTominay dovrà sottoporsi a un intervento di ablazione dopo l’insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista rassicura i tifosi.

Scott McTominay sarà costretto a fermarsi per sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA), resosi necessario dopo l’insorgenza di una lieve aritmia benigna. A comunicarlo è stato il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale. Il centrocampista scozzese non sarà quindi a disposizione di Massimiliano Allegri per le prossime sfide contro Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina. Il rientro è previsto dopo la pausa per le nazionali e, salvo variazioni nelle tempistiche, l’ex Manchester United dovrebbe tornare in campo l’11 ottobre contro il Frosinone.

Il messaggio di McTominay

Dopo la comunicazione del club, McTominay ha voluto rivolgersi direttamente ai tifosi del Napoli attraverso i propri canali social, rassicurando l’ambiente sui tempi del suo recupero. Il centrocampista scozzese ha scritto: “Ci vediamo presto Napoli. Non ci metterò molto tempo”.