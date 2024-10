Calvarese: "Rigore su Politano giusto, Anjorin lo colpisce con una ginocchiata"

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha detto la sua su X in merito al rigore concesso al Napoli ad Empoli per il fallo in area di Anjorin su Politano: "Giusto il rigore concesso da Abisso: Politano prende il pallone; Anjorin ha la stessa intenzione ma non vi riesce e colpisce l'avversario con una ginocchiata sulla gamba: è questo il contatto falloso, non quello sullo scarpino".