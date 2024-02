Calzona scrive su Instagram: "Prestazione convincente, avanti in questa direzione"

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha pubblicato un post social dopo la vittoria per 6-1 contro il Sassuolo.

