Canale21, Chiariello sul mercato: "Con Insigne a sinistra, se parte anche Milik servono due attaccanti"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha scritto un post sui social: "Faccio una semplice riflessione. Posto che Insigne giocherà come esterno sx e solo in caso di necessità come 2^ punta, servono almeno tre attaccanti e abbiamo solo Mertens e Milik. Se a questi si aggiunge Icardi o Lozano, ok. Ma se parte Milik, ne manca sempre 1".