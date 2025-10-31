Capuano attacca: "Per i napoletani Spalletti ora è infame, ma tifano uno juventino nell'anima"

Questa mattina in città è apparso uno striscione che attaccava Luciano Spalletti, ex tecnico azzurro, per la sua scelta di andare alla Juventus. A commentare l'accaduto, via X, è Giovanni Capuano: "C'è un posto strano dove ritengono che un allenatore, che ha vinto uno scudetto stando lì due stagioni, andando alla Juventus diventi automaticamente un infame. Lo stesso trattamento lo hanno riservato ad altri prima. Poi tifano uno juventino nell'anima (Conte) e hanno un direttore sportivo ultrà juventino".