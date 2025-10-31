Falcao jr attacca Spalletti: “Furbo e opportunista! Juve posto perfetto per lui”

Luciano Spalletti, l’uomo del terzo scudetto del Napoli, è il nuovo allenatore della Juventus. Una scelta che sta inevitabilmente facendo discutere. Giuseppe Falcao, figlio dell'ex centrocampista di Brasile e Roma Paulo Roberto, si è scagliato su X contro l’ex tecnico azzurro: “Napoli me la sono voluta tenere per ultima, per alcune dinamiche precise. Certo che non avrei mai potuto allenare un’altra squadra in Italia.

Quando uno è stato in quel contesto lì, ha vissuto partite da allenatore e ha indossato la maglia di Maradona, diventa difficile tornare da avversario". Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Bravo allenatore senza dubbio, anche però personaggio alquanto discutibile: furbo e opportunista. Finisce nel posto perfetto per lui”.