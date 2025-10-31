Falcao jr attacca Spalletti: “Furbo e opportunista! Juve posto perfetto per lui”
Luciano Spalletti, l’uomo del terzo scudetto del Napoli, è il nuovo allenatore della Juventus. Una scelta che sta inevitabilmente facendo discutere. Giuseppe Falcao, figlio dell'ex centrocampista di Brasile e Roma Paulo Roberto, si è scagliato su X contro l’ex tecnico azzurro: “Napoli me la sono voluta tenere per ultima, per alcune dinamiche precise. Certo che non avrei mai potuto allenare un’altra squadra in Italia.
Quando uno è stato in quel contesto lì, ha vissuto partite da allenatore e ha indossato la maglia di Maradona, diventa difficile tornare da avversario". Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Bravo allenatore senza dubbio, anche però personaggio alquanto discutibile: furbo e opportunista. Finisce nel posto perfetto per lui”.
“Napoli me la sono voluta tenere per ultima, per alcune dinamiche precise. Certo che non avrei mai potuto allenare un’altra squadra in Italia. Quando uno è stato in quel contesto lì, ha vissuto partite da allenatore e ha indossato la maglia di Maradona, diventa difficile tornare… pic.twitter.com/ksnN3xT3gz— Giuseppe Falcão (@GiuseppeFalcao) October 30, 2025
