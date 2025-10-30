Alvino: "Alla Juve rigore simile a quello del Napoli, ma fatemi capire..."

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social dopo visto la partita della Juventus contro l'Udinese con un episodio che ha ricordato quello di sabato al Maradona: "Parliamo un po’ di cose serie … ieri è stato concesso ai “non colorati” un rigore molto simile a quello dato al Napoli per FALLO su Di Lorenzo. Il commento a DAZN è stato “bravissimo Yldiz a rubare la posizione e prendersi il fallo”. Fatemi capire ora Yldiz è bravo solo perché veste la maglia a strisce e Di Lorenzo è antisportivo perché gioca col Napoli? Commentatori da strapazzo!".