Video Juan Jesus celebra le 400 partite in carriera e non intende fermarsi: “To be continued…”

Traguardo importante per Juan Jesus. Con la partita disputata a Lecce, il difensore brasiliano del Napoli ha raggiunto le 400 presenze in carriera, celebrando il risultato con un post sui social: “Non sono solo numeri. Sono chilometri di fatica, silenzi dopo le sconfitte, sorrisi dopo le vittorie. Sono notti in cui ho dubitato di me, e mattine in cui ho deciso di ricominciare da capo. Ogni maglia che ho indossato mi ha lasciato un segno, ogni compagno, ogni allenatore, ogni stadio.

Da Belo Horizonte ai più grandi palcoscenici del mondo, con la stessa fede e la stessa fame del primo giorno. Il calcio mi ha dato tutto, ma mi ha anche messo alla prova ogni volta. E oggi capisco che non si tratta solo di arrivare lontano…ma di restare fedele a chi sei, a ciò che credi, e a chi ha camminato con te in questo viaggio. Juan Jesus 5. To be continued…”.