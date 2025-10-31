Foto

"Uomini infami, destini infami": in città spunta striscione contro Spalletti

Oggi alle 09:20Dai social
di Arturo Minervini

"Uomini infami, destini infami". Nel giorno della presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus, nel centro di Napoli appare uno striscione che è chiaramente destinato all'ex tecnico azzurro, firmato 'Anima Azzurra'.

Nel post pubblicato sui social si legge: "Infame perché sei falso.
Infame perché sei traditore. Infame perché neanche tu hai capito tutto il nostro amore".