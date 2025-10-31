Foto

Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: ci sono due azzurri

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:50Dai social
di Francesco Carbone

La Lega Serie A ha pubblicato, attraverso i propri canali social, la Top 11 dell’ultima giornata di campionato, stilata sulla base dei voti assegnati al Fantacalcio.

Nella formazione ideale trovano spazio anche due giocatori del Napoli: Vanja Milinkovic-Savic e Frank Zambo Anguissa. Voto 7 per il portiere serbo, che ha neutralizzato il rigore calciato da Camarda. Stesso voto in pagella anche per il centrocampista camerunese, MVP contro i salentini e autore del gol decisivo da tre punti. Di seguito la Top 11 completa: