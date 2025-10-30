ADL celebra Zoff al premio De Sanctis: "Simbolo del calcio italiano!"

vedi letture

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha pubblicato una foto su X con Dino Zoff: "Un piacere premiare un grande campione come Dino Zoff per il “Premio De Sanctis, sport rispetto e legalità”. Non dimentico che Zoff è stato il portiere del Napoli per 5 anni, oltre a essere un simbolo del calcio italiano".

Il Premio De Sanctis è un riconoscimento internazionale indirizzato a persone ed organizzazioni che rappresentano l'eccellenza della letteratura, dell’economia, della cultura europea, della salute sociale e che si siano distinte nella difesa dei diritti umani. Dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, al campione del mondo dell'82 Dino Zoff, passando per l'ex numero 1 del Cip, Luca Pancalli. Sono alcuni dei nomi insigniti del Premio.