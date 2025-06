Capuano: "Conte fa spendere 25mln per Musah. Milan non ci ha capito nulla oppure…”

Il Napoli sta per chiudere l'acquisto di Yunus Musah dal Milan. Il centrocampista statunitense è stato voluto espressamente da Antonio Conte. Il giornalista di Panorama, Giovanni Capuano, commenta così su X: "Conte sta facendo spendere 25 milioni di euro ad ADL per Musah. O non ci hanno capito nulla al Milan, oppure…"