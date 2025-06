Foto Natan saluta il Napoli: "Grazie per avermi portato in Europa. Vi tiferò da lontano!"

vedi letture

Il Real Betis ha ufficialmente esercitato l'opzione di riscatto per Natan: il difensore brasiliano quindi saluta definitivamente il Napoli, dove si era trasferito nella scorsa stagione. Natan ci ha tenuto a mandare un messaggio di ringraziamento agli azzurri tramite una story sul suo profilo Instagram: "Non posso fare a meno di ringraziare Napoli per aver creduto in me e per essere stata la mia porta d'accesso all'Europa. Ho imparato, ho fatto amicizia e ho amato questa città. Vi seguirò da lontano, tifando sempre per i vostri successi".