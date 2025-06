Foto Mazzocchi continua a lavorare senza sosta: "O ti alleni o ti areni"

vedi letture

Pasquale Mazzocchi non si ferma, continua a lavorare senza sosta nonostante in questo momento non sia impegnato né con il club né con la Nazionale. L'esterno del Napoli ha infatti pubblicato una stoy su Instagram facendo intendere che anche in vacanza non ha interrotto le sedute: "O ti alleni o ti areni". Di seguito la foto.