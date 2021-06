Capuano critica ADL: "Non ricordo l'ultimo campionato non falsato secondo lui"

Commentando le parole di De Laurentiis, il giornalista Giovanni Capuano scrive: "Non era nemmeno quotato. Non ricordo l'ultimo campionato non falsato secondo De Laurentiis". Il riferimento era a queste parole del patron azzurro: "Rimproverarmi qualcosa no, è stato un campionato secondo me falsato, per tutti, poi la dietrologie ti può portare a cattivi pensieri ma io none faccio, non è mia abitudine".

Non ricordo l'ultimo campionato non falsato secondo #ADL — Giovanni Capuano (@capuanogio) June 30, 2021