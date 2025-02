Capuano minimizza: “Infortunio Neres come uno dei tanti di Gasp, Inzaghi e Motta”

vedi letture

Tegola per il Napoli, che perde David Neres per un problema muscolare. Il giornalsita di Panorama Giovanni Capuano minimizza su X: "L’infortunio di Neres equivale alle tante assenze che Gasperini, Inzaghi, Thiago Motta e gli altri allenatori top hanno dovuto sopportare nel corso della stagione. Eviterei drammi. Anche senza Buongiorno sembrava che il Napoli non potesse più giocare a calcio e invece…".