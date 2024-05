Capuano perplesso: "Come potrà ADL garantire a Conte mano libera sul mercato?"

GIOVANILI A TORRE DEL GRECO ARRIVANO LA JUVE E LE MILANESI PER UN TORNEO UNDER 17: I DETTAGLI (ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 18 MAG - Inter, Juventus, Milan e Turris: sono le quattro squadre che sabato 25 e domenica 26 maggio si sfideranno allo stadio Amerigo Liguori con ingresso gratuito in occasione del primo trofeo di calcio Under 17 "Città di... (ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 18 MAG - Inter, Juventus, Milan e Turris: sono le quattro squadre che sabato 25 e domenica 26 maggio si sfideranno allo stadio Amerigo Liguori con ingresso gratuito in occasione del primo trofeo di calcio Under 17 "Città di... SERIE A MILAN, CALABRIA SALUTA PIOLI: "PERSONA FANTASTICA, SONO STATI ANNI BELLISSIMI" Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dell'addio di Stefano Pioli Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dell'addio di Stefano Pioli