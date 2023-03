Capuano: "Rabiot? Il tocco di mano è solo una sensazione, non ci sono certezze"

Il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano ha commentato l'episodio Rabiot-Vlahovic sui social

Il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano ha commentato l'episodio Rabiot-Vlahovic sui social: "Rabiot sembra toccare con il braccio, che si allarga nel tentativo di recuperare il possesso di un pallone che il francese non ha sotto controllo. Però è possibile che resti una sensazione, visto che il Var cerca per diversi minuti una certezza che non trova. In generale sarà utile imparare a fidarsi e vale per tutti, compreso chi nelle ultime due settimane ha avuto due chiamate favorevoli per mancanza di immagine chiara e in passato ha protestato a parti invertite. Il protocollo è sempre lo stesso".