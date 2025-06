Capuano: "Spiace per Spalletti, ma Nazionale che ripete stessi errori è questione tecnica"

Luciano Spalletti da domani serà, dopo la gara di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Moldavia, non sarà più il ct della Nazionale italiana. Il giornalista di Panorama, Giovanni Capuano, commenta così su X: "Spiace per Spalletti, visibilmente commosso, ma se una nazionale si presenta tecnicamente impreparata a un Europeo e poi ripete lo stesso errore compromettendo da subito la qualificazione al Mondiale è una questione di campo. Tecnica. Non di politica sportiva.

Il lavoro del presidente della Figc viene giudicato su un altro piano ed è stato rieletto a febbraio con il 98,7% dei voti. Chi oggi sogna di prendersi una rivincita, speculando sulle difficoltà della nazionale, deve percorrere la via maestra della sfiducia e di trovare il consenso per farsi eleggere".