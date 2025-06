Esonero Spalletti, Alciato: "Accadute tre cose che non si erano mai viste"

Luciano Spalletti è stato esonerato, non sarà più il commissario tecnico della Nazionale italiana da martedì in avanti, ossia dal day-after del match con la Moldavia. Alessandro Alciato, giornalista di Prime Video, si pone tre interrogativi sulla decisione della FIGC e sulle tempistiche attraverso i propri canali social: "Giusto 3 domande. 1. Si è mai visto un CT lasciato talmente solo da comunicare da solo il proprio esonero?; 2. Si è mai visto chi dovrebbe essere al suo fianco, essere invece al buffet del Festival della serie A a Parma?; 3. Si è mai visto un CT andare in panchina da esonerato?".

Così Spalletti oggi in conferenza stampa ha ufficializzato il suo esonero: "Ieri sera sono stato un bel po' col presidente e mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico di CT della Nazionale. Mi è dispiaciuto, poi visto il rapporto che abbiamo io non avevo nessuna intenzione di mollare. Io soprattutto quando le cose non vanno bene preferisco restare al mio posto, continuare a fare il mio lavoro. Però poi esonero è e devo prenderne atto. Con Gravina ho un buonissimo rapporto e ne devo prendere atto. Qualche risultato negativo è venuto fuori ed è giusto cercare il meglio tutti insieme".