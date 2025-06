Alvino annuncia: “Ultimi giorni di montaggio e poi sarà pronto il film scudetto del Napoli”

Tutto pronto per la nuova pellicola sullo scudetto del Napoli. Lo annuncia il giornalista Carlo Alvino su X: “L’ attesa è il preludio del piacere, come il silenzio che precede la musica. Ultimi giorni di montaggio (il materiale raccolto quest’anno è immenso ed emozionante) e poi sarà pronto il film del quarto scudetto del Napoli… non solo un film, ma il racconto di un popolo che ha sognato, sofferto e vinto!”.