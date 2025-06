Video Relax per Conte: l’allenatore del Napoli in vacanza nel suo Salento

Antonio Conte si gode un meritato periodo di relax dopo una stagione intensa e ricca di emozioni alla guida del Napoli. Il tecnico salentino, reduce da un’annata trionfale culminata con la conquista dello scudetto, si trova in vacanza in Salento, precisamente a Porto Cesareo, per ricaricare le energie in vista della prossima stagione.

Dopo aver riportato il tricolore all’ombra del Vesuvio, Conte ha scelto di tornare a casa per trascorrere qualche giorno in tranquillità, circondato dagli affetti e dai luoghi a lui cari. Un momento di pausa, prima di riprendere a lavorare. L’appuntamento con il ritiro estivo di Dimaro è fissato per il 17 luglio, data in cui inizierà ufficialmente la preparazione del Napoli 2025/26.