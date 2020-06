Caputi: "Con Maksimovic e Koulibaly ritrovate certezze difensive. Sul 4° posto..."

"Prova di forza del Napoli che supera un avversario tosto come il Verona. La squadra è solida e ha trovato nella coppia Maksimovic-Koulibaly certezze difensive che prima non aveva. Con la Coppa Italia già in tasca recuperare in campionato è possibile". Questo il commento del giornalista Massimo Caputi sui social dopo la vittoria del Napoli contro il Verona.

Prova di forza del Napoli che supera un avversario tosto come il Verona. La squadra è solida e ha trovato nella coppia Maksimovic-Koulibaly certezze difensive che prima non aveva. Con la Coppa Italia già in tasca recuperare in campionato è possibile #VeronaNapoli — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) June 23, 2020