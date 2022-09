Caputi: "Il Napoli travolge e annienta il Liverpool, che serata! C'è un unico neo"

Massimo Caputi, capo dei servizi sportivi de Il Messaggero, ha commentato il poker del Napoli al Liverpool su Twitter.

Massimo Caputi, capo dei servizi sportivi de Il Messaggero, ha commentato il poker del Napoli al Liverpool su Twitter: "Che serata per il Napoli! Travolge e annienta il Liverpool giocando una gara di altissimo livello per qualità intensità e attenzione. Per la squadra di Spalletti uno splendido esordio europeo che da consapevolezza, unico neo lo stop di Osimhen".