Caputi: "Napoli poco fluido e slegato anche per i meriti della Lazio"

"La squadra di Sarri non ha dimenticato il suo calcio e si rilancia prepotentemente".

TuttoNapoli.net

Massimo Caputi, capo dei servizi sportivi de Il Messaggero, ha commentato su Twitter il ko del Napoli contro la Lazio: "Grande prova della Lazio e vittoria pesante contro un Napoli poco fluido e slegato anche per i meriti dei biancocelesti. La squadra di Sarri non ha dimenticato il suo calcio e si rilancia prepotentemente, per quella di Garcia un passo indietro nel gioco".