Caputi: "Restano i problemi di equilibrio in mezzo al campo e di disattenzioni difensive"

Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero, ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli alla Dacia Arena di Udine: "Il gol nel finale di Bakayoko regala 3 punti preziosi al Napoli che altrimenti avrebbe imboccato un sentiero pericoloso. Il successo non cancella però i problemi di equilibrio in mezzo al campo e di disattenzioni difensive che non le permettono di avere continuità".

