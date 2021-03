Caputi: "Senza coppe, recuperati i giocatori sembra un altro Napoli"

A San Siro il Napoli batte 1-0 il Milan, il giornalista de Il Messagero, Massimo Caputi, commenta su Twitter la vittoria degli azzurri: "Il Napoli rientra in piena corsa Champions, la lotta per le prime posizioni alle spalle dell'Inter è ancora più incerta. Dal secondo posto in poi tutto è ora in discussione. Senza coppe, recuperati i giocatori sembra un altro Napoli, Milan combattivo ma meno lucido".

