Caputi: "Una vittoria che vale al Napoli una forte candidatura per lo scudetto"

"Per il Napoli 3 punti d'oro che valgono l'aggancio al Milan prima dello scontro diretto".

TuttoNapoli.net

Il Napoli vince all'ultimo respiro all'Olimpico contro la Lazio e diventa capolista insieme al Milan. Questo il commento su Twitter del giornalista de Il Messaggero Massimo Caputi: "Con un gran gol al 95' Fabian Ruiz decide una gara intensa dal finale emozionante. Per il Napoli 3 punti d'oro che valgono l'aggancio al Milan prima dello scontro diretto e una candidatura forte per lo scudetto. Per la Lazio sconfitta amara dopo un ottimo match".