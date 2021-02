Caputi: "Visto il momento, pretendere di più dalla squadra di Gattuso è complicato"

Il giornalista de Il Messaggero, Massimo Caputi, ha commentato su Twitter la sconfitta del Napoli contro l'Atalanta: "Gol ed emozioni tutti nel secondo tempo dove le giocate e le reti di Muriel e Zapata fanno la differenza. La squadra di Gattuso, considerando il momento, ha fatto quello che ha potuto, pretendere di più è complicato. Come non bastasse paura nel finale per Osimhen"