Video Caressa esplode di gioia al gol di Zaccagni, ma rischia di soffocare per le urla

L'Italia ha agguantato la qualificazione agli ottavi di Euro 2024 con un emozionante ma soffertissimo pareggio contro la Croazia, arrivato al minuto 98. Il telecronista Sky Fabio Caressa, storico commentatore della Nazionale, in diretta proprio durante la cronaca è esploso di gioia alla rete di Zaccagni, ma allo stesso tempo per la troppa foga le urla gli si sono strozzate in gola. Il simpatico video è diventato virale sui social.