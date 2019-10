Carica Milik: "Partita difficile, dispiace che il mio gol non sia bastato! Testa alla prossima"

Terzo gol in due partite per Arek Milik, a segno anche con la Spal. Rete vana dato che il Napoli si è arreso al pareggio. L'ex Ajax ha commentato il match sui social: "Partita combattuta e difficile. Dispiace che il mio gol non sia bastato. Ma adesso testa già alla prossima...Noi siamo il Napoli" ha scritto il bomber polacco.