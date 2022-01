Casi Covid, Alvino: “Stop ai prossimi 2 turni per cessare effetto capodanno e tampone ogni 24h”

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, tramite un post su Twitter si è espresso sui tanti casi di positività in Serie A: “Bisogna avere il coraggio di fermare il campionato per i prossimi due turni e far cessare l’effetto capodanno. Cambiare le regole e obbligare le squadre a fare un tampone ogni 24 ore. Vediamo quanti ne restano. Non è il COVID di un anno fa per fortuna, ma è 10 volte più contagioso”.