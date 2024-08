Caso Brescianini, Forgione: "Villaneria! Percassi fa saltare Folorunsho e come si scusa?"

Fa ancora discutere il caso Brescianini che, dopo aver sostenuto le visite mediche per diventare un nuovo giocatore del Napoli, non firmerà con il club azzurro ma con ogni probabilità approderà all'Atalanta. Sul singolare episodio è intervenuto il noto giornalista napoletano Angelo Forgione, direttamente dal suo account X:

"Ricapitolando, l'Atalanta fa saltare Folorunsho perché deve urgentemente fare Retegui e il Napoli alza le mani. E Percassi, per scusarsi, che fa? Rilancia per Brescianini mentre questi sta facendo le visite mediche per il Napoli. Questa, al mio paese, si chiama villaneria.", questo il commento sulla particolare operazione di mercato.