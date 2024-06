Caso Di Lorenzo, Forgione: "Voleva legarsi a vita. Tutti bravi ad ottenere aumenti..."

Fa discutere il braccio di ferro tra Giuffredi ed il Napoli per Giovanni Di Lorenzo che ieri ha vissuto un altro strappo

Fa discutere il braccio di ferro tra Giuffredi ed il Napoli per Giovanni Di Lorenzo che ieri ha vissuto un altro strappo da parte dell'agente con la replica ufficiale poi del club in serata. "Al secondo rinnovo Di Lorenzo passa a 3mil+0,5 di bonus e Giuffredi dice: «Voleva legarsi a vita al Napoli». Poi fa stagione pessima e chiede cessione perché De Laurentiis dice «tutti cedibili, sempre che li vogliano». Tutti bravi a ottenere aumenti quando le cose vanno bene", scrive in merito, sui suoi canali social, il giornalista Angelo Forgione .

Queste le parole del suo agente Giuffredi di ieri: "Non ci spostiamo di una virgola. Se arriva Conte? Non c'entra niente l'aspetto tattico o tecnico o chi sarà il nuovo allenatore. Sono scelte che uno matura indipendentemente. Questa di Di Lorenzo è una cosa a parte, è più un volere del giocatore che ha maturato questa scelta. Personalmente credo che il ciclo di Giovanni a Napoli sia finito. I rapporti rimangono buoni ma io lavoro per esaudire le volontà dei giocatori".