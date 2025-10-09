Caso Osimhen, Capuano insiste: “Meritiamo una spiegazione! Anche a tutela di 2 Scudetti…”
Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, ha commentato il caso Osimhen sul suo account X, condividendo un editoriale pubblicato dal quotidiano Tuttosport.” Editoriale Tuttosport sul caso Osimhen: i tifosi della Juve meritano almeno un perché.
No. Tutti meritiamo una spiegazione articolata del perché ciò che appare evidente (c’erano indizi sufficienti a richiedere la riapertura del processo sul Napoli) si è trasformato in un’inerzia che non ha permesso di fare chiarezza. Anche a tutela di due scudetti che non meritano di essere associati a una vicenda “opaca””.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
