Juventus, Yildiz scrive ai tifosi: "Lavoriamo duramente per migliorare"

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - "Non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo ieri, ma stiamo lavorando duramente per migliorare: durante il processo abbiamo bisogno del vostro supporto e vi ringraziamo per questo": così l'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz, dopo la sconfitta rimediata dai bianconeri sul campo del Napoli. Il classe 2005 ha scritto sul suo profilo Instagram: il suo gol, il terzo nelle ultime due uscite, non è bastato ad evitare la quarta sconfitta stagionale della squadra in tutte le competizioni, la prima da quando Luciano Spalletti si è insediato sulla panchina. (ANSA).