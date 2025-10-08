Caso Osimhen, Ziliani: "E' chiuso! Piuttosto parlateci di Consob e dei bilanci Juve"

Invece di scandalizzarsi per il caso chiuso Osimhen, i media dovrebbero

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha parlato attraverso il proprio account X del 'caso Osimhen': "Non ci sarà alcuna sanzione sportiva per il Napoli e De Laurentiis. Come scrissero i giudici, solo la Juventus fu punita essendo il solo club ad avere elevato l'illecito a sistema.

Nessuno lo ricorda ma nel processo "Plusvalenze bis" il Napoli non venne nemmeno richiamato alla sbarra: avvenne per gli 8 club che avevano fatto inciuci con Madama e che alla fine furono assolti per il carattere sporadico delle loro infrazioni. Invece di scandalizzarsi per il caso (chiuso) Osimhen i media italioti dovrebbero parlarci della Consob che ha giudicato "non conformi" anche i bilanci della nuova Juventus: invece, tutti zitti".