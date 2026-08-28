Centrocampo Napoli, Perillo: "Per me resta il nodo del vice Anguissa"

Centrocampo Napoli, Perillo: "Per me resta il nodo del vice Anguissa"
Oggi alle 10:10Dai social
di Davide Baratto
Antonello Perillo: Napoli su Guiu, Musso possibile solo con l'addio di Milinkovic-Savic. Resta da risolvere il nodo di un vice Anguissa a centrocampo

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli. Di seguito le sue parole: "Il Napoli, viste le difficoltà a cedere Noa Lang e Lorenzo Lucca, punta per l’attacco su un 2006 visto che non c’è spazio in lista per un Over. Giovanni Manna sta infatti stringendo per Marc Guiu. Resta in piedi l’ipotesi di un nuovo secondo portiere, piace Juan Musso, a patto che si ceda Vanka Milinkovic-Savic. Per me resta il nodo del centrocampista centrale, un vice Zambo Anguissa".

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