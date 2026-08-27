Foto De Bruyne torna a Manchester, il City posta abbraccio con Haaland: “Di nuovo all'Etihad”

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Il City ha celebrato il nuovo incrocio con il Napoli sui social, richiamando anche il ritorno a Manchester di Kevin De Bruyne.

Sono state definite le otto avversarie del Napoli nella Fase Campionato della Champions League 2026/27. Il sorteggio UEFA di Montecarlo ha assegnato agli azzurri Arsenal, Club Brugge, Bodø/Glimt e Viking in casa, mentre in trasferta affronteranno Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah. Il debutto sarà proprio all’Etihad Stadium contro il Manchester City di Enzo Maresca, dove il Napoli aveva già iniziato il proprio cammino europeo nella scorsa stagione contro i Citizens allora guidati da Pep Guardiola.

Manchester City, il messaggio social per De Bruyne

Il club inglese ha celebrato il nuovo incrocio sui social pubblicando una foto dello scorso anno che ritrae Erling Haaland e Kevin De Bruyne abbracciati, accompagnata dalla didascalia: "Di nuovo all'Etihad". Per De Bruyne sarà quindi un ritorno a Manchester, club nel quale ha militato per ben 10 anni. Nella sfida della scorsa stagione il belga era stato sostituito dopo circa 20 minuti, in seguito all’espulsione rimediata da Giovanni Di Lorenzo e alla conseguente scelta di Antonio Conte di modificare l’assetto della squadra per l’inferiorità numerica.