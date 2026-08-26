Foto Striscione Ultras contro ADL: "Non puoi farci niente, Napoli resterà della gente..."

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"Non puoi farci niente caro presidente, Napoli è e resterà della gente", firmato "Spirito Libero". Questo lo striscione del tifo organizzato contro Aurelio De Laurentiis apparso nel centro città. Non è passata inosservata, infatti, la notizia che la Questura ha rigettato la richiesta del club partenopeo di vietare l'esposizione di striscioni in tutti i settori nelle partite casalinghe per motivi di ordine pubblico.

Stop agli striscioni? Le motivazioni sulla richiesta (già respinta)

Nelle ultime ore si è chiarito, però, che non si è trattato di un tentativo di censura o di una misura per colpire i gruppi dei vari settori, ma semplicemente una richiesta per ampliare l'esposizione dei nuovi sponsor del club e provare ad un dressing simile a quello delle partite di Champions League (che in caso di striscioni dei gruppi verrebbe coperto) anche per le partite di campionato. Nulla di fatto però e tutto come prima.