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Sabah, l’emozione dell’esordio in Champions: guardate l’esultanza al sorteggio
Il Napoli affronterà Arsenal, Club Brugge, Bodø/Glimt e Viking al Maradona, mentre sarà ospite di Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah.
Il sorteggio UEFA di Montecarlo ha definito le otto avversarie del Napoli nella Fase Campionato della Champions League 2026/27. Gli azzurri giocheranno al Maradona contro Arsenal, Club Brugge, Bodø/Glimt e Viking, mentre affronteranno in trasferta Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah.
Sabah, emozione e festa per l’esordio in Champions
Per il club azero si tratta di una prima assoluta nella massima competizione continentale. Una vera e propria matricola della Champions League, che ha vissuto con grande entusiasmo il momento del sorteggio. Sui social il Sabah ha pubblicato una clip che raccoglie le emozioni della giornata, culminate in un’esultanza sfrenata alla scoperta, una dopo l’altra, di tutte le avversarie che affronterà nella Fase Campionato.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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