Video Sabah, l’emozione dell’esordio in Champions: guardate l’esultanza al sorteggio

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Oggi alle 22:20 Dai social di Francesco Carbone di Fonti preferite

Il Napoli affronterà Arsenal, Club Brugge, Bodø/Glimt e Viking al Maradona, mentre sarà ospite di Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah.