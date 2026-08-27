Sorteggio Champions, l’esilarante clip social del Napoli: “La sfida è iniziata”
Dal Manchester City al Sabah, passando per Arsenal, Porto e Villarreal: il Napoli ha già davanti a sé il percorso nella nuova Champions League. Il sorteggio di Montecarlo ha definito le otto avversarie degli azzurri, che affronteranno al Maradona Arsenal, Club Brugge, Bodø/Glimt e Viking, mentre saranno impegnati in trasferta contro Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah.
Napoli, il cavallo rampante diventa Super Mario
Pochi minuti dopo l’esito dell’urna, la SSC Napoli ha scelto l’ironia per raccontare sui social il proprio cammino europeo. Il club ha pubblicato una clip con una grafica ispirata ai videogiochi di Super Mario, nella quale il protagonista è il cavallo rampante, simbolo degli azzurri, che scopre una dopo l’altra le otto avversarie della League Phase.
La sfida è iniziata 👾— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 27, 2026
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/2S1oOxzCru
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