Video Cheddira si prepara per Dimaro: l'intenso allenamento dell'attaccante

vedi letture

Dopo il prestito al Frosinone Walid Cheddira è tornato al Napoli.

Dopo il prestito al Frosinone Walid Cheddira è tornato al Napoli. In attesa del pre-raduno a Castel Volturno prima della partenza per Dimaro, l'attaccante marocchino è già a Napoli e si sta allenando duramente a Volla con un team di persona trainer. Di seguito le immagini degli intensi allenamenti postati dallo stesso Cheddira in una 'storia' Instagram.