“Chi ha vinto scudetto 2023? La Nigeria”, clamorosa gaffe di una concorrente a Caduta Libera

Clamorosa gaffe di una concorrente nel corso di ‘Caduta Libera’, programma televisivo in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti. Alla domanda “Chi ha vinto il suo terzo Scudetto del Campionato di calcio di Serie A nel 2023?", la concorrente, con tanto di "N" come lettera iniziale e di "I" come suggerimento, ha risposto “Nigeria”. Un errore che ha fatto subito il giro dei social ed è diventato immediatamente virale.