Chiariello: "CR7 a casa! Battere Lukaku & co. è uno scoglio altissimo per l'Italia"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su Twitter l'ottavo di finale di Euro 2020 vinto dal Belgio, prossimo avversario della Nazionale italiana: "CR7 go home! Campioni a casa. Battere Lukaku & co. è uno scoglio altissimo da superare, speriamo non insormontabile. Il pronostico è tutto per il Belgio, numero 1 del ranking mondiale. Abbraccio tra vincente e perdente. Come in Italia quest’anno: repetita juvant".

