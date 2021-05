Chiariello dopo Lazio-Torino: “Bis di Fabbri, Rizzoli peggior designatore della storia!”

Al termine di Lazio-Torino 0-0 che sancisce la permanenza in A dei granata e la retrocessione del Benevento in Serie B, il giornalista Umberto Chiariello scrive su Twitter: "Non doveva finire così, non è giusto: il Benevento ha sbagliato l’impossibile ma avrebbe meritato di giocarsela sul campo. Ed anche stasera tanti episodi dubbi aumentano l’amarezza.. Bis di Mazzoleni, ed ora bis di Fabbri. Complimenti Rizzoli! Il peggior designatore della storia".

