Chiariello fa chiarezza: "4 maggio? Non dirò nulla come nel caso Manna. Aspetto gli annunci"

Era circolato sui social il video di Umberto Chiariello che in diretta radio sembrava aver dato indizi su possibili annunci per il 4 maggio

Era circolato sui social il video di Umberto Chiariello che in diretta radio sembrava aver dato indizi su possibili annunci per il 4 maggio, data di uscita del film scudetto.

Lo stesso giornalista fa chiarezza sui social: "Sono serio e voglio chiarire perché è diventato virale questo video oltre le mie intenzioni un momento ludico della trasmissione: stavo scherzando con Silvia De Martino, non ho nessuna rivelazione da fare e nessuna anticipazione da dare. Come nel caso Manna, sarò un tomba fino all’annuncio presidenziale o alla rivelazione della stampa di qualsiasi allenatore il Presidente intenda prendere, che allo stato non conosco chi sia e quando verrà annunciato".